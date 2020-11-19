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19 ноября 2020, 11:32

Названы сферы деятельности с самым высоким ростом зарплат в Свердловской области

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В сентябре средняя заработная плата работников свердловских предприятий достигла 42,2 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В сентябре средняя заработная плата работников свердловских предприятий достигла 42,2 тыс. рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года она выросла на 5,7%.

Заметнее всего — на 23,7% — за год увеличились зарплаты специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. В сентябре они получили в среднем по 48,5 тыс. рублей. Рост их зарплат прежде всего связан с выплатами за работу в условиях пандемии коронавируса.

На втором месте по росту зарплат оказались свердловчане, занимающиеся научными исследованиями и разработками. Их зарплаты выросли на 11,1% до 71,2 тыс. рублей. Учёные, традиционно оказывающиеся в тройке лидеров по уровню зарплат, в сентябре возглавили этот рейтинг.

Ощутимым ростом зарплат — на 9,8% — могут похвастаться и те, кто осуществляет финансовую и страховую деятельность. Они заработали в среднем по 65,4 тыс. рублей (второе место в регионе по уровню зарплат).

Также в пятёрке лидеров по росту заработной платы оказались работники сферы образования (+9,1%; 36,7 тыс. рублей) и те, кто занят в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (+8,7%; 32,5 тыс. рублей), следует из данных Свердловскстата.

Как уже было сказано, самым высоким уровень зарплаты отличились учёные, а также финансисты и страховщики. На третьем месте оказались специалисты области информации и связи (56,2 тыс. рублей; +8,1%).

Меньше всего в сентябре заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (22,8 тыс. рублей). Размер их зарплаты не вырос, а, наоборот, снизился — на 3,9%. Меньше — на 3,8% — стали зарабатывать специалисты и по операциям с недвижимостью (30,1 тыс. рублей).

Добавим, зарегистрированная в сентябре средняя зарплата свердловчан стала одной из самых высоких в этом году. Больше уральцы заработали только в мае (44 тыс.) и июне (43,9 тыс.). Напомним, в августе средняя заработная плата в Свердловской области составила 41,2 тыс. рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил прогноз по росту зарплат свердловчан на 2021 год. Она должна достигнуть 43,7 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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