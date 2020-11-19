Названы сферы деятельности с самым высоким ростом зарплат в Свердловской области

В сентябре средняя заработная плата работников свердловских предприятий достигла 42,2 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В сентябре средняя заработная плата работников свердловских предприятий достигла 42,2 тыс. рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года она выросла на 5,7%.

Заметнее всего — на 23,7% — за год увеличились зарплаты специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. В сентябре они получили в среднем по 48,5 тыс. рублей. Рост их зарплат прежде всего связан с выплатами за работу в условиях пандемии коронавируса.

На втором месте по росту зарплат оказались свердловчане, занимающиеся научными исследованиями и разработками. Их зарплаты выросли на 11,1% до 71,2 тыс. рублей. Учёные, традиционно оказывающиеся в тройке лидеров по уровню зарплат, в сентябре возглавили этот рейтинг.

Ощутимым ростом зарплат — на 9,8% — могут похвастаться и те, кто осуществляет финансовую и страховую деятельность. Они заработали в среднем по 65,4 тыс. рублей (второе место в регионе по уровню зарплат).

Также в пятёрке лидеров по росту заработной платы оказались работники сферы образования (+9,1%; 36,7 тыс. рублей) и те, кто занят в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (+8,7%; 32,5 тыс. рублей), следует из данных Свердловскстата.

Как уже было сказано, самым высоким уровень зарплаты отличились учёные, а также финансисты и страховщики. На третьем месте оказались специалисты области информации и связи (56,2 тыс. рублей; +8,1%).

Меньше всего в сентябре заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (22,8 тыс. рублей). Размер их зарплаты не вырос, а, наоборот, снизился — на 3,9%. Меньше — на 3,8% — стали зарабатывать специалисты и по операциям с недвижимостью (30,1 тыс. рублей).

Добавим, зарегистрированная в сентябре средняя зарплата свердловчан стала одной из самых высоких в этом году. Больше уральцы заработали только в мае (44 тыс.) и июне (43,9 тыс.). Напомним, в августе средняя заработная плата в Свердловской области составила 41,2 тыс. рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил прогноз по росту зарплат свердловчан на 2021 год. Она должна достигнуть 43,7 тыс. рублей.