Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ до 15% на доход более пяти миллионов

Данный законопроект был разработан по поручению главы государства. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы более пяти млн рублей в год. В ближайшие три года это позволит принести в федеральную казну почти 200 млрд рублей.

Как сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный закон был разработан по поручению главы государства с целью создания дополнительного источника финансирования лечения детей с тяжёлыми жизнеугрожающими, хроническими и редкими заболеваниями. При этом он подчеркнул, что все действующие федеральные программы, направленные на эти же цели, будут сохранены.

Отмечается, что ставка НДФЛ в размере 13% будет действовать в отношении доходов физлиц, не превышающих пять млн рублей в год. В частности, это касается доходов от продажи имущества и долей в нём, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат и выплат по пенсионному обеспечению. Новая ставка в размере 15% будет распространяться не только на зарплаты, но и на доходы от операций с ценными бумагами и дивиденды по акциям.

Закон обеспечит поступление в федеральный бюджет в 2021 году 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей, а в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Документ опубликован на портале правовой информации.

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