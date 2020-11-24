В России объём фонда серых зарплат ежегодно превышает 10 триллионов рублей

Неофициально зарплату получают от 30 до 40% жителей России. Фото: Алексей Кунилов.

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объём фонда серых зарплат ежегодно составляет более 10 трлн рублей. По его словам, неофициально зарплату получают от 30 до 40% жителей России.

Как сказал Анатолий Артамонов около 32,5% экономически активного населения страны, что составляет почти 25 млн человек, вовлечены в неофициальную занятость. В связи с этим федеральный бюджет недополучает порядка 3 трлн рублей доходов (почти 3% ВВП).

"По данным Министерства финансов России, в настоящее время примерно 30-40% россиян получают неофициальную зарплату. Объем серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно", - передаёт слова главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам ТАСС.

Ранее он сообщал, что Совет Федерации планирует подготовить законопроект об уголовном наказании за выплату серых зарплат. Анатолий Артамонов напомнил, что сейчас уголовное наказание распространяется только на тех работодателей, которые неофициально выплачивают зарплаты от 100 тыс. рублей.