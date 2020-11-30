В Свердловской области почти на 30 процентов снизилась выдача кредитных карт

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В Свердловской области резко снизилась выдача кредитных карт. В октябре 2020 года их было оформлено 21,8 тысячи штук – при том, что в аналогичном периоде прошлого года показатель был на 28 процентов больше.

Положение дел на Среднем Урале схоже с ситуацией в целом по России. По стране снижение составило 27 процентов, всего в октябре 2020 года выдано 653 тысячи кредиток. В Объединённом кредитном бюро отмечают, что до этого, начиная с начала пандемии, выдача карт росла ежемесячно. В октябре ситуация изменилась. В ОБКИ тенденцию связывают с осторожностью банков из-за кризиса.

– Другого результата при наступлении второй волны коронавируса ожидать было сложно. Сокращения выдачи кредитных карт выглядит вполне логичным на фоне усиления самоизоляции граждан, перехода на удалённую работу, сокращения потребительской активности населения, – объясняет ведущий аналитик финансовой группы QBF Олег Богданов. – Ещё нужно учитывать политику коммерческих банков, которые в периоды нарастания пандемии начинают предъявлять к заёмщикам более жёсткие требования. Это обусловлено негативными ожиданиями развития корпоративного сектора и в целом рынка труда. В условиях рецессии и потенциальной потери работы для многих граждан двузначные ставки по кредитным картам непосильны, поэтому банки им и отказывают.

Отметим, что несмотря на сокращение, Свердловская область входит в пятёрку регионов-лидеров по количеству выданных кредитных карт. Впереди находятся Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и Москва.