Владимир Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии с 1 января 2021 года. Период выплаты увеличится на полгода и составит 264 месяца.

Сейчас срок выплаты накопительной пенсии составляет 258 месяцев.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В сопроводительных материалах к документу говорится, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин в возрасте 60 лет составляет 16,86 года, а женщин в возрасте 55 лет — 26,56 года. Численность мужчин, по данным Росстата за 2019 год, составляет 919 675 человек, а женщин — 1 027 283 человека.

"В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2022 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, что в августе 2020 года у 80 тыс. россиян накопительные пенсии выросли на 9,13%. Данный коэффициент определён в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции.

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