Средняя зарплата свердловчан выросла до 42,6 тысячи рублей

Средняя заработная плата в Свердловской области достигла 42,6 тыс. рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В октябре средняя заработная плата в Свердловской области достигла 42,6 тыс. рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года она выросла на 3,2%.

Больше всех в октябре получили финансисты и страховщики (68,9 тыс. рублей), учёные (68,8 тыс. рублей), а также специалисты в сфере информации и связи (57,7 тыс. рублей). Наоборот, самые низкие зарплаты - у работников гостиниц и предприятий общепита (24 тыс. рублей), следует из данных Свердловскстата.

Наиболее заметно за год вырос заработок специалистов сферы здравоохранения и социальных услуг - на 18,4%. В то же время зарплаты строителей снизились на 1,7%.

Средние зарплаты свердловчан в октябре стали одними из самых высоких с начала года. Больше уральцы заработали только в мае (44 тыс. рублей) и июне (43,9 тыс.). В сентябре зарплаты составляли в среднем 42,2 тыс. рублей.

Фото: по данным Свердловскстата

Напомним, годовая инфляция в октябре составляла 3,4%, то есть была выше показателя роста зарплат.