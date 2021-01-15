Число обанкротившихся в 2020 году россиян выросло на 72,6%

Суды признали несостоятельными около 119 тысяч российских граждан. Фото: Павел Ворожцов

2020 год стал рекордным по числу личных банкротств. Суды признали несостоятельными около 119 тысяч российских граждан.

Как сообщает «Российская газета», со ссылкой на данные Единого федерального реестра «Федресурс», рост числа банкротств, включая индивидуальных предпринимателей, по сравнению с 2019 годом составил 72,6%.

Всего с начала действия закона о потребительском банкротстве в октябре 2015 года свои долги таким способом списали 282,3 тысячи физлиц. Отмечается, что россияне чаще всего сами инициируют собственное банкротство (в 94,5% случаев в 2020 году и в 90,7% в 2019 году). При этом доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5 до 4,6%, а доля Федеральной налоговой службы - снизилась с 1,7 до 1%.

Добавим, что на банкротство могут претендовать граждане, у которых есть просроченная задолженность перед банками на 90 и более дней на сумму более 500 тысяч рублей. Число таких россиян существенно выросло после первой волны коронавируса.

По данным на октябрь 2020 года в стране насчитывалось 1,12 млн таких граждан. Суммарная задолженность перед банками с учётом процентов составила 1,5 трлн рублей (на 250 млрд рублей больше, чем годом ранее).