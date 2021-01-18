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18 января 2021, 11:52

Названа средняя зарплата екатеринбуржцев в 2020 году

деньги, калькулятор

Средняя зарплата жителей Екатеринбурга составила более 56 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В 2020 году средняя зарплата жителей Екатеринбурга превысила 56 тыс. рублей. Такие данные предоставила пресс-служба мэрии уральской столицы.

По сравнению с предыдущим годом заработки екатеринбуржцев выросли более чем на 1 тыс. рублей. В 2019 году горожане получали в среднем почти по 55 тыс. рублей.

Отметим, что средние зарплаты в Екатеринбурге значительно превышают средние зарплаты в Свердловской области. Так, по данным Свердловскстата, с января по октябрь 2020 года жители региона ежемесячно получали в среднем 42,1 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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