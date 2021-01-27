Названы сферы деятельности с самым высоким ростом зарплат на Среднем Урале

Средняя зарплата свердловчан составила 42,5 тыс. рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Средняя зарплата свердловчан в ноябре 2020 года составила 42,5 тыс. рублей. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года она выросла на 3%.

При этом у работников некоторых сфер деятельности уровень роста зарплат был значительно выше среднего. Самым высоким показателем могут похвастаться специалисты, занятые в области здравоохранения и социальных услуг. За год уровень их заработков вырос на 18,4% до 48,6 тыс. рублей. Это связано, в частности, с федеральными выплатами медикам за работу с больными коронавирусом, назначенными Президентом России весной прошлого года.

В числе лидеров по уровню роста зарплат оказались также работники сфер водоснабжения и водоотведения (+10,5%; 36,8 тыс. рублей), информации и связи (+8,8%; 59,1 тыс. рублей), добычи полезных ископаемых (+6,6%; 47,3 тыс. рублей), финансисты и страховщики (+5,5%; 64,9 тыс. рублей).

В то же время у некоторых жителей региона зарплаты, наоборот, снизились. Это касается, например, администраторов и работников, оказывающих сопутствующие допуслуги (-4,5%; 25,1 тыс. рублей), тех, кто занимается государственным управлением, соцобеспечением и обеспечением военной безопасности (-3,1%; 48,2 тыс. рублей), транспортировкой и хранением (-1%; 42,4 тыс. рублей), следует из данных Свердловскстата.

Отметим, самый высокий уровень зарплат в Свердловской области в 2020 году был зафиксирован в мае (44 тыс. рублей), самый высокий показатель роста - в январе (9,7%).