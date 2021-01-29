В России насчитывается 17,6 миллиона малоимущих граждан

Доля малоимущих россиян составила 12%. Фото: Алексей Кунилов.

В III квартале 2020 года 17,6 млн жителей России имели доходы ниже величины прожиточного уровня (11 606 рубля в месяц). Доля малоимущих граждан составила 12% от общей численности населения страны.

За год количество малоимущих сократилось на 1,2 млн. В III квартале 2019 года таких граждан было 18,8 млн, их доля составляла 12,8%. Прожиточный минимум тогда был установлен в размере 11 012 рублей.

Как следует из данных Росстата, в июле - сентябре среднедушевые доходы россиян составили 34 698 рублей в месяц. По сравнению с тем же периодом прошлого года они сократились на 299 рублей. Среднемесячная зарплата достигла 49 021 рубля (+3 295 рублей), а средний размер пенсий - 15 966 рублей (+869 рублей).

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