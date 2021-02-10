Доходы 75% россиян не превышают 45 тысяч рублей

24,9% россиян в прошлом году имели доходы в размере 27-45 тыс. рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Среднедушевые доходы четверти россиян находятся в диапазоне от 27 до 45 тыс. рублей. Более половины жителей страны имеют доходы ещё меньшего размера.

Данные о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов представлены в докладе Росстата о социально-экономическом положении России в 2020 году.

Согласно этим данным, 24,9% россиян в прошлом году имели доходы в размере 27-45 тыс. рублей, 18% - в размере 19-27 тыс. рублей, 13% - в размере 14-19 тыс. рублей. Примерно равные доли - около 10% - приходятся на тех, чьи доходы варьируются от 10 до 14 тыс. рублей, и на людей с доходами от 45 до 60 тыс. рублей. Полная раскладка по величине доходов россиян представлена ниже.

Фото: Росстат

Добавим, в четвёртом квартале 2020 года среднедушевые доходы россиян составили 42,5 тыс. рублей. По сравнению с третьим кварталом показатель вырос на 22,6%, а по сравнению с тем же периодом 2019 года - на 2,9%.