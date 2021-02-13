В России утвердили перечень площадок для центров повышения финансовой грамотности населения

Правительство России утвердило перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения. Они появятся на базе четырёх крупных российских вузов.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в список вошли:
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
- НИУ «Высшая школа экономики»
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Методические центры, которые будут организованы на базе этих площадок, займутся дальнейшей разработкой методических материалов по финансовой грамотности, а также повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов и тьюторов. Они в свою очередь будут передавать знания учащимся и студентам. Отмечается, что перечень вузов был предложен Минфином.