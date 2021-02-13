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13 февраля 2021, 15:07

В России утвердили перечень площадок для центров повышения финансовой грамотности населения

Центр финансовой грамотности

Методические центры займутся дальнейшей разработкой методических материалов по финансовой грамотности. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России утвердило перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения. Они появятся на базе четырёх крупных российских вузов.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в список вошли:

  • Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
  • Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
  • НИУ «Высшая школа экономики»
  • Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Методические центры, которые будут организованы на базе этих площадок, займутся дальнейшей разработкой методических материалов по финансовой грамотности, а также повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов и тьюторов. Они в свою очередь будут передавать знания учащимся и студентам. Отмечается, что перечень вузов был предложен Минфином.

Областная газета Свердловской области

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