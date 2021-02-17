Налоговый кодекс РФ меняют из-за популярности цифровой валюты

Цифровую валюту обложат налогом. Фото: Павел Ворожцов.

Законопроект, обязывающий декларировать цифровую валюту, прошёл первое чтение. Сегодня Государственная дума РФ одобрила изменения в Налоговый кодекс РФ.

Предлагается признать цифровую валюту и сделать обязательной норму об обязательном декларировании цифровой валюты, ввести штрафы для налогоплательщиков, это следует из материалов документа.

"Масштабное распространение технологии "блокчейн" и расширение числа экономических субъектов, использующих криптовалюту, в том числе с целью получения доходов, требует законодательной определённости в части её налогообложения", - с этих слов начинается пояснительная записка к законопроекту.

Проектом федерального закона также предусмотрена налоговая ответственность за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчёта об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты, содержащего недостоверные сведения.

При этом законопроект не содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Проблема в том, что правовое управление Госдумы выдвинуло целый ряд замечаний, и одно из них, что цифровая валюта в качестве объекта имущества признана будет только при условии дополнительных обоснований.