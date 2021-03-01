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Экономика / Личные финансы
1 марта 2021, 17:45

Средняя зарплата свердловчан в 2020 году составила 43,2 тысячи рублей

деньги

В декабре свердловчане заработали в среднем по 54 298 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В 2020 году средняя зарплата в Свердловской области составила 43 154 рубля. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 4,9%.

Как следует из данных Свердловскстата, самые большие зарплаты в регионе получают финансисты и страховщики: в 2020 году они зарабатывали в среднем по 73 261 рублю за месяц.

На второе место по уровню зарплат официальная статистика ставит тех, кто занимается научными исследованиями и разработками (69 409 рублей). При этом ранее старший научный сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина озвучила размер своей заработной платы - 25 тысяч рублей плюс надбавка в шесть тысяч. После этого Президент России Владимир Путин поручил изучить ситуацию с зарплатами бюджетников во всех сферах.

Также в тройку лидеров вошли работники в области информации и связи. Они получали по 59 963 рубля.

Напомним, что инфляция по итогам 2020 года на Среднем Урале составила 4,9%, то есть столько же, сколько и рост зарплат.

Добавим, что в декабре свердловчане заработали в среднем по 54 298 рублей (+6,4% к декабрю 2019 года), что традиционно больше, чем в остальные месяцы года.

Фото: по данным Свердловскстата

Областная газета Свердловской области

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Средняя зарплата свердловчан в 2020 году составила 43,2 тысячи рублей