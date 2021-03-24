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24 марта 2021, 11:15

Средняя зарплата в Свердловской области в январе составила 42,9 тысячи

Девушк рассматривает деньги

Средняя зарплата свердловчан в 2020 году составила 43,2 тысячи рублей. Фото: Павел Ворожцов

В январе средняя заработная плата в Свердловской области составила 42 947 рублей. По сравнению первым месяцем прошлого года она выросла на 4%.

Больше всех в начале года получили специалисты в сфере информации и связи (76,3 тысячи рублей), учёные, ведущие исследования и разработки (66 тысяч), финансисты и страховщики (59,3 тысячи) и сотрудники организаций по обеспечению электрической энергией и газом (52,9 тысячи). У свердловчан, занятых в других сферах, средние начисленные зарплаты были меньше 50 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты - у работников гостиниц и предприятий общепита. В январе средняя зарплата в этой сфере составила 25,3 тысячи рублей, следует из данных Свердловскстата. При этом за последний год она выросла на 4,8%.

Напомним, что средняя зарплата свердловчан в 2020 году составила 43,2 тысячи рублей. В декабре свердловчане заработали в среднем по 54 298 рублей, что традиционно больше, чем в остальные месяцы года. Инфляция по итогам 2020 года на Среднем Урале составила 4,9%, то есть столько же, сколько и рост зарплат.

Областная газета Свердловской области

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