«Нищемаркеты» входят в моду: три вопроса о магазинах низких цен, которые всё чаще открываются в наших городах

Товар в «жёстких дискаунтерах» лежит прямо в коробках. Это несколько отпугивает покупателей, но позволяет держать цены на низком уровне. Фото: Алексей Кунилов

В России постепенно набирают популярность магазины, которые принято относить к формату «жёсткий дискаунтер» (hard discounter). Участники рынка называют их «открытием 2020 года», которое незаметно прошло на фоне цифровизации ритейла. Только в Екатеринбурге в прошлом году появилось 16 таких магазинов, в том числе две точки новой для нашего города торговой сети «Доброцен».

Что это такое?

«Жёсткие дискаунтеры» несложно отличить от привычных «Верных» и «Монеток».

Во-первых, оказавшись в магазине, у тебя появляется стойкое ощущение, что попал на склад: товары лежат прямо в коробках или на паллетах. Причём в основном это большие упаковки товаров или наборы по несколько штук.

Второе отличие – место расположения магазинов: как правило, они находятся в непроходных местах и на окраинах города.

Третья особенность – ассортимент. Выбор внутри одной товарной группы невелик. И, как правило, тебе предлагаются торговые марки, которые не встретишь в обычных магазинах.

Четвёртая особенность – уровень цен: обычно здесь он ниже, чем в привычных магазинах (хотя, справедливости ради заметим, что на отдельные категории товаров цены сопоставимы с теми, что предлагаются в других магазинах, а иногда даже выше). За это «жёсткие дискаунтеры» в народе окрестили «нищемаркетами».

Отношение к таким магазинам в обществе разнится. Одни предпочитают не заглядывать в условные «Светофоры» и «Доброцены», потому что там нет привычных для них марок товаров, а в качестве предложенных изделий они серьёзно сомневаются. Другие посещают магазины регулярно, хорошо зная, какие качественные товары можно купить по низкой цене. Так или иначе интерес к «нищемаркетам» стабильный: покупателей в зале обычно не меньше, чем в привычных продуктовых магазинах. А видеообзоры цен того же «Светофора» на хостинге YouTube набирают сотни тысяч просмотров.

В России крупнейшими сетями являются:

1) Уже упомянутый «Светофор» (более 2,2 тысячи магазинов);

2) «Доброцен» (более 300 магазинов);

3) «FixPrice» (более 4 300 магазинов).

Последняя сеть несколько отличается от своих конкурентов. Магазины начинали работать в формате «одной цены» на все товары, но со временем несколько изменили концепцию. Сейчас вся представленная там продукция – не дороже 249 рублей за штуку. Кроме того, магазины «FixPrice» – небольшие по площади и часто находятся в торговых или офисных центрах (правда, в тех, где по соседству работают арендаторы с не самыми высокими ценами, – в «Пассаже» и «Гринвиче» «FixPrice» нет). Магазины всех трёх основных игроков представлены в Екатеринбурге – всего это 60 торговых точек.

Как это работает?

Логичный вопрос, который возникает у покупателя: за счёт чего «нищемаркетам» удаётся держать низкий уровень цен? Как рассказал «Облгазете» Алексей Филатов, основатель компании BBCG и Академии ритейла, объединяющей представителей крупнейших розничных компаний России, большинство товаров в таких магазинах покупать выгоднее на 25–30 процентов. По словам Филатова, можно выделить три причины, по которым ритейлерам удаётся снизить цены на продукты.

Во-первых, сужая ассортимент товаров, которым оперирует, например, «Пятёрочка», в два раза, эти ритейлеры экономят свои расходы на сотрудников центрального офиса, на транспорт, на логистику, и главное – на обслуживание этих товаров в магазинах.

Во-вторых, это приёмка товаров, выкладка и её поддержание в магазине. Благодаря тому, что многие товары продаются с паллет, выкладываются в больших объёмах, а ценники меняются очень редко, магазин может почти вдвое сократить расходы на персонал. А именно эта статья – фонд оплаты труда – самая «тяжёлая» в ритейле.

В-третьих, на цены влияет то, что «жёсткие дискаунтеры» становятся выгодными партнёрами производителя того самого сокращённого ассортимента, который продают своему покупателю.

– Предлагая на полках ограниченный вариант товаров, сети удваивают, утраивают продажи производителю. Как следствие – претендуют на более конкурентные закупочные цены, – говорит Алексей Филатов. – Снижение закупочных цен на отдельные товары может достигать от 3–5 и до 10 процентов. Кроме того, все жёсткие дискаунтеры вместе с крупными брендами производителей стремятся развивать свои собственные торговые марки.

Ассортимент товаров в «жёстких дискаунтерах» невелик. Но чтобы читатели «ОГ» представляли себе разницу в ценах, мы сравнили стоимость одинаковых позиций в магазинах «Светофор» и «Монетка». Товар Цена, руб. «Светофор» «Монетка» Лук репчатый, 1 кг 15,50 29,99 Спаггети, 450 г 19,80 59,99 Масло подсолнечное, 1 л 69,90 109,99 Крабовые палочки, 200 г 22,30 39,99 Сыр российский, 1 кг 301,80 459,90 Сок яблочный, 2 л 54,90 79,99

Каковы перспективы?

По пути развития собственных магазинов «жёсткого дискаунта» идут и крупные, хорошо знакомые нам ритейлеры. Например, X5 Retail Group (основные проекты – «Пятёрочка» и «Перекрёсток») в конце прошлого года открыли первые магазины «Чижик» в Москве. В компании заявили, что до конца 2021 года доля собственных торговых марок в магазинах новой сети составит 30 процентов и продолжит расти. В конце года, на уровне слухов, обсуждалась возможность появления магазинов «Чижик» в Екатеринбурге. Однако, как пояснили «Облгазете» в пресс-службе X5 Retail Group, пока тестирование нового формата будет проходить только в центральной части России.

Зато на Урал в этом году может прийти другая сеть – «Моя цена». Это пилотный проект, который сейчас развивает розничная сеть «Магнит», также делая ставку на собственные торговые марки. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе компании, в ближайший месяц планируется открытие магазинов новой сети в городе Щучье Курганской области и в Челябинске.

– Мы также рассматриваем возможность открытия магазинов «Моя цена» и в других регионах Урала. Подробности будут сообщены позднее, – уточнили представители «Магнита».

Эксперты уверены, что сегмент «жестких дискаунтеров» в ближайшее время продолжит расти. В частности, топ-менеджеры Х5 заявляли о перспективах роста числа «Чижиков» до масштабов, сравнимых с «Пятёрочкой». А российские и зарубежные инвесторы с большим интересом вкладываются в акции «FixPrice» (в марте бизнес-издания сообщали, что первичное размещение акций компании на Лондонской и Московской биржах стало крупнейшим российским IPO за последнее десятилетие).

– Развитие таких сетей дискаунтеров связано с растущей популярностью этого формата у покупателей, – пояснил «Облгазете» директор по внешним связям российской Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. – В условиях снижающихся фактических доходов населения покупатели стараются найти как удобные для себя по месту расположения, так и более экономичные торговые точки.

В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга также отметили, что по их оценкам тенденция открытия магазинов подобного формата сохранится.

Получить комментарии самих сетей «Светофор», «Доброцен» и «Fix Price» в ходе подготовки материала не удалось.

Справка «ОГ» Дискаунтерами называют магазины с узким ассортиментом, минимальным набором услуг и достаточно низкими ценами. Выделяют два основных типа таких магазинов – «мягкие» и «жёсткие дискаунтеры». «Мягкие дискаунтеры» (например, «Магнит у дома», «Пятёрочка», «Верный») также называют «магазинами у дома». Они работают на относительно небольшой площади (от 300 до 1 500 квадратных метров), выкладка товаров здесь зависит от спроса на него. Как правило, в таких торговых точках широкий ассортимент овощей и фруктов и категории «non-food» (товары для интерьера, канцелярия, одежда и др. – с акцентом на сезонность), а также вводятся дополнительные услуги, например, свежая выпечка. Площадь «жёстких дискаунтеров» больше, но в таких точках персонала меньше. По оценкам Академии ритейла, долю сегмента «жёстких дискаунтеров» на продуктовом рынке России можно оценить в 2–4 процента. Всего, согласно исследованиям компании Infoline, в России доля дискаунтеров (в целом) в феврале 2021 года составила более 51 процента от общих торговых площадей. С 2015 года размер общей торговой площади, занимаемой дискаунтерами, в млн квадратных метров увеличился практически в два раза.

Цифры «Жёсткие дискаунтеры» в Екатеринбурге «Доброцен» «Светофор» «Fix Price» Количество магазинов (по данным комитета по товарному рынку горадминистрации) 2 14 44 Средняя площадь магазинов (в квадратных метрах) 1 000 800–1 200 230–350 Ассортимент (количество наименований) до 2 000 до 1 000 1 800

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