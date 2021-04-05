«Нищемаркеты» входят в моду: три вопроса о магазинах низких цен, которые всё чаще открываются в наших городах

В России постепенно набирают популярность магазины, которые принято относить к формату «жёсткий дискаунтер» (hard discounter). Участники рынка называют их «открытием 2020 года», которое незаметно прошло на фоне цифровизации ритейла. Только в Екатеринбурге в прошлом году появилось 16 таких магазинов, в том числе две точки новой для нашего города торговой сети «Доброцен».
Что это такое?
«Жёсткие дискаунтеры» несложно отличить от привычных «Верных» и «Монеток».
Во-первых, оказавшись в магазине, у тебя появляется стойкое ощущение, что попал на склад: товары лежат прямо в коробках или на паллетах. Причём в основном это большие упаковки товаров или наборы по несколько штук.
Второе отличие – место расположения магазинов: как правило, они находятся в непроходных местах и на окраинах города.
Третья особенность – ассортимент. Выбор внутри одной товарной группы невелик. И, как правило, тебе предлагаются торговые марки, которые не встретишь в обычных магазинах.
Четвёртая особенность – уровень цен: обычно здесь он ниже, чем в привычных магазинах (хотя, справедливости ради заметим, что на отдельные категории товаров цены сопоставимы с теми, что предлагаются в других магазинах, а иногда даже выше). За это «жёсткие дискаунтеры» в народе окрестили «нищемаркетами».
Отношение к таким магазинам в обществе разнится. Одни предпочитают не заглядывать в условные «Светофоры» и «Доброцены», потому что там нет привычных для них марок товаров, а в качестве предложенных изделий они серьёзно сомневаются. Другие посещают магазины регулярно, хорошо зная, какие качественные товары можно купить по низкой цене. Так или иначе интерес к «нищемаркетам» стабильный: покупателей в зале обычно не меньше, чем в привычных продуктовых магазинах. А видеообзоры цен того же «Светофора» на хостинге YouTube набирают сотни тысяч просмотров.
В России крупнейшими сетями являются:
1) Уже упомянутый «Светофор» (более 2,2 тысячи магазинов);
2) «Доброцен» (более 300 магазинов);
3) «FixPrice» (более 4 300 магазинов).
Последняя сеть несколько отличается от своих конкурентов. Магазины начинали работать в формате «одной цены» на все товары, но со временем несколько изменили концепцию. Сейчас вся представленная там продукция – не дороже 249 рублей за штуку. Кроме того, магазины «FixPrice» – небольшие по площади и часто находятся в торговых или офисных центрах (правда, в тех, где по соседству работают арендаторы с не самыми высокими ценами, – в «Пассаже» и «Гринвиче» «FixPrice» нет). Магазины всех трёх основных игроков представлены в Екатеринбурге – всего это 60 торговых точек.
Как это работает?
Логичный вопрос, который возникает у покупателя: за счёт чего «нищемаркетам» удаётся держать низкий уровень цен? Как рассказал «Облгазете» Алексей Филатов, основатель компании BBCG и Академии ритейла, объединяющей представителей крупнейших розничных компаний России, большинство товаров в таких магазинах покупать выгоднее на 25–30 процентов. По словам Филатова, можно выделить три причины, по которым ритейлерам удаётся снизить цены на продукты.
Во-первых, сужая ассортимент товаров, которым оперирует, например, «Пятёрочка», в два раза, эти ритейлеры экономят свои расходы на сотрудников центрального офиса, на транспорт, на логистику, и главное – на обслуживание этих товаров в магазинах.
Во-вторых, это приёмка товаров, выкладка и её поддержание в магазине. Благодаря тому, что многие товары продаются с паллет, выкладываются в больших объёмах, а ценники меняются очень редко, магазин может почти вдвое сократить расходы на персонал. А именно эта статья – фонд оплаты труда – самая «тяжёлая» в ритейле.
В-третьих, на цены влияет то, что «жёсткие дискаунтеры» становятся выгодными партнёрами производителя того самого сокращённого ассортимента, который продают своему покупателю.
– Предлагая на полках ограниченный вариант товаров, сети удваивают, утраивают продажи производителю. Как следствие – претендуют на более конкурентные закупочные цены, – говорит Алексей Филатов. – Снижение закупочных цен на отдельные товары может достигать от 3–5 и до 10 процентов. Кроме того, все жёсткие дискаунтеры вместе с крупными брендами производителей стремятся развивать свои собственные торговые марки.
Ассортимент товаров в «жёстких дискаунтерах» невелик. Но чтобы читатели «ОГ» представляли себе разницу в ценах, мы сравнили стоимость одинаковых позиций в магазинах «Светофор» и «Монетка».
Товар
Цена, руб.
«Светофор»
«Монетка»
Лук репчатый, 1 кг
15,50
29,99
Спаггети, 450 г
19,80
59,99
Масло подсолнечное, 1 л
69,90
109,99
Крабовые палочки, 200 г
22,30
39,99
Сыр российский, 1 кг
301,80
459,90
Сок яблочный, 2 л
54,90
79,99
Каковы перспективы?
По пути развития собственных магазинов «жёсткого дискаунта» идут и крупные, хорошо знакомые нам ритейлеры. Например, X5 Retail Group (основные проекты – «Пятёрочка» и «Перекрёсток») в конце прошлого года открыли первые магазины «Чижик» в Москве. В компании заявили, что до конца 2021 года доля собственных торговых марок в магазинах новой сети составит 30 процентов и продолжит расти. В конце года, на уровне слухов, обсуждалась возможность появления магазинов «Чижик» в Екатеринбурге. Однако, как пояснили «Облгазете» в пресс-службе X5 Retail Group, пока тестирование нового формата будет проходить только в центральной части России.
Зато на Урал в этом году может прийти другая сеть – «Моя цена». Это пилотный проект, который сейчас развивает розничная сеть «Магнит», также делая ставку на собственные торговые марки. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе компании, в ближайший месяц планируется открытие магазинов новой сети в городе Щучье Курганской области и в Челябинске.
– Мы также рассматриваем возможность открытия магазинов «Моя цена» и в других регионах Урала. Подробности будут сообщены позднее, – уточнили представители «Магнита».
Эксперты уверены, что сегмент «жестких дискаунтеров» в ближайшее время продолжит расти. В частности, топ-менеджеры Х5 заявляли о перспективах роста числа «Чижиков» до масштабов, сравнимых с «Пятёрочкой». А российские и зарубежные инвесторы с большим интересом вкладываются в акции «FixPrice» (в марте бизнес-издания сообщали, что первичное размещение акций компании на Лондонской и Московской биржах стало крупнейшим российским IPO за последнее десятилетие).
– Развитие таких сетей дискаунтеров связано с растущей популярностью этого формата у покупателей, – пояснил «Облгазете» директор по внешним связям российской Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. – В условиях снижающихся фактических доходов населения покупатели стараются найти как удобные для себя по месту расположения, так и более экономичные торговые точки.
В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга также отметили, что по их оценкам тенденция открытия магазинов подобного формата сохранится.
Получить комментарии самих сетей «Светофор», «Доброцен» и «Fix Price» в ходе подготовки материала не удалось.
Справка «ОГ»
Дискаунтерами называют магазины с узким ассортиментом, минимальным набором услуг и достаточно низкими ценами. Выделяют два основных типа таких магазинов – «мягкие» и «жёсткие дискаунтеры».
«Мягкие дискаунтеры» (например, «Магнит у дома», «Пятёрочка», «Верный») также называют «магазинами у дома». Они работают на относительно небольшой площади (от 300 до 1 500 квадратных метров), выкладка товаров здесь зависит от спроса на него. Как правило, в таких торговых точках широкий ассортимент овощей и фруктов и категории «non-food» (товары для интерьера, канцелярия, одежда и др. – с акцентом на сезонность), а также вводятся дополнительные услуги, например, свежая выпечка.
Площадь «жёстких дискаунтеров» больше, но в таких точках персонала меньше. По оценкам Академии ритейла, долю сегмента «жёстких дискаунтеров» на продуктовом рынке России можно оценить в 2–4 процента.
Всего, согласно исследованиям компании Infoline, в России доля дискаунтеров (в целом) в феврале 2021 года составила более 51 процента от общих торговых площадей. С 2015 года размер общей торговой площади, занимаемой дискаунтерами, в млн квадратных метров увеличился практически в два раза.
Цифры
«Жёсткие дискаунтеры» в Екатеринбурге
|«Доброцен»
|«Светофор»
|«Fix Price»
Количество магазинов (по данным комитета по товарному рынку горадминистрации)
|2
|14
|44
|Средняя площадь магазинов (в квадратных метрах)
|1 000
|800–1 200
|230–350
|Ассортимент (количество наименований)
|до 2 000
|до 1 000
|1 800
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №059 от 06.04.2021.