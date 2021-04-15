В России снизилось число малоимущих граждан

В 2020 году в России зафиксировали 17,8 млн малоимущих граждан. Фото: Алексей Кунилов

Число малоимущих россиян в 2020 году стало меньше на 300 тыс. человек по сравнению с 2019 годом. Этому способствовали рост зарплат, пенсий и регулярные выплаты социальных пособий.

По предварительным данным Росстата, за 2020 году в России насчитали 17,8 млн малоимущих граждан. Это 12,1 % от количества всего населения. В 2019 году этот показатель был выше на 300 тыс. человек или на 0,2 п.п.

В IV квартале 2020 года число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, составило 13,5 млн человек, это 9,2% населения страны. По сравнению с аналогичным периодом 2019 годом общее количество не изменилось, но в сравнении с III кварталом 2020 года число бедных россиян значительно сократилось. По данным службы статистики, тогда их было 18,8 млн человек.

За этот период среднедушевые доходы выросли на 22,6% - с 34 698 руб. в месяц до 42 543 руб. в месяц, среднемесячная номинально начисленная зарплата выросла на 7 023 руб. - с 49 021 руб. в месяц до 56 044 руб. в месяц, пенсия по старости увеличилась на 5,16% - с 15 966 руб. в месяц до 16 790 руб. в месяц.

"Главным фактором поддержки малоимущих слоёв населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объём социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года и соответствует объёмам III квартала 2020 года", - отметили в Росстате.

По данным ведомства, размер прожиточного минимума за IV квартал 2020 года сократился на 277 руб и составил 11 329 руб. Для трудоспособного населения - 12 273 за тот же период.