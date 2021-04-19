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19 апреля 2021, 18:01

Названы средние зарплаты свердловчан за февраль

деньги

За год зарплаты свердловчан выросли на 6%. Фото: Галина Соловьёва.

В феврале средняя заработная плата в Свердловской области составила 43,4 тыс. рублей. За год она выросла на 6%.

По данным Свердловскстата, работниками с самой высокой и быстрорастущей зарплатой по региону оказались финансисты и страховщики (85,9 тыс. рублей; +10,2% за год). Учёные заработали по 66,1 тыс. рублей в среднем, а IT-специалисты - по 60,2 тыс. рублей. Наоборот, самые скромные заработки получили сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (24,4 тыс. рублей).

Как рассказывала ранее "Областная газета", в январе средняя зарплата в Свердловской области составляла 42,9 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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