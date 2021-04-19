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19 апреля 2021, 20:59

В Свердловской области создан координационный совет по мониторингу за ситуацией с выплатами зарплат

Зарплата

Новый орган будет заниматься установлением причин задолженности по выплате зарплат и выработкой мер по снижению числа нелегальных трудовых отношений. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о создании координационного совета по мониторингу за ситуацией с выплатами зарплат и обеспечения занятости населения региона. Новый орган будет заниматься установлением причин задолженности по выплате зарплат и выработкой мер по снижению числа нелегальных трудовых отношений.

Председателем координационного совета назначен замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, а его заместителем - директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. Секретарями координационного совета стали начальник отдела охраны труда и социального партнёрства департамента по труду и занятости населения Свердловской области Мария Жукова, начальник отдела трудовых ресурсов и миграционной политики Татьяна Кошелева и начальник отдела организации трудоустройства Ольга Неживых.

Всего в состав координационного совета вошли 44 человека, среди которых ряд региональных министров: министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр экономики и территориального развития Денис Мамонтов, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, министр АПК Артём Бахтерев. Также в совет входят уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, в задачи координационного совета входит:

  • установление причин задолженности по выплате зарплаты и введения режима неполного рабочего времени;
  • выработка мер для ликвидации задолженности по выплате зарплаты работникам;
  • выработка мер по снижению числа нелегальных трудовых отношений;
  • мониторинг реализации мер, направленных на восстановление численности занятого населения региона;
  • мониторинг занятости населения и выработка мер для повышения уровня занятости;
  • обеспечение взаимодействия между исполнительными органам власти, профсоюзами и НКО в сферах защиты прав граждан.

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Названы средние зарплаты свердловчан за февраль. 

Областная газета Свердловской области

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