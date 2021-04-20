Семейную ипотеку распространили на загородное жильё. Почему это важно для Среднего Урала?

Многие свердловчане занимаются строительством частных домов своими силами. Фото: Александр Зайцев

Правительство России расширило условия госпрограммы «Семейная ипотека». Теперь льготный кредит до 6 процентов годовых семьи с двумя и более детьми смогут взять не только на квартиру в новостройке, но также и на частный дом или земельный участок. Для Свердловской области, где почти половина вводимого ежегодно жилья приходится на такие объекты, новость, безусловно, хорошая.

Пространство для манёвра

Наш регион входит в топ-10 в России по объёму ввода ИЖС. По данным Свердловкстата, в 2020 году было сдано 2,374 млн квадратных метров жилья, из них на ИЖС (без учёта дачных домиков) приходится 1,035 млн квадратных метров. Последний показатель по сравнению с 2019 годом вырос на 7 процентов. Риелторы, с которыми пообщалась «Облгазета», связывают растущий интерес к загородному строительству с пандемией коронавируса: из-за ограничений на передвижения по стране многие были вынуждены проводить свои отпуска на дачах, а потом втянулись.

Пока значительная часть граждан вкладывается в такие дома за счёт собственных средств – отчасти, связано это с тем, что специальных банковских продуктов до настоящего момента практически не было. Как ранее пояснили в ДОМ.РФ, нежелание банков развивать ипотеку в этом сегменте связано с высокими кредитными рисками и сложностью оценить предмет залога.

Программа ипотеки, которой могут воспользоваться семьи, где появился второй и последующий ребёнок после 1 января 2018 года, есть в Россельхозбанке – от 7,35 процента. Отдельная ипотечная программа на ИЖС (не только для семей) есть в Сбербанке – по минимальной ставке в 8,8 процента. Правда, востребованность таких кредитов оказалась небольшой – в первом квартале этого года Сбербанк выдал всего 9 таких ипотек.

Покупатель молодеет

Сейчас в базе Уральской палаты недвижимости можно найти объявления о продаже 1,3 тысячи земельных участков и 1,9 тысячи домов и коттеджей в Свердловской области. Большая часть из них – 1,6 тысячи объектов – находятся в уральской столице или не более чем в 40 километрах от Екатеринбурга.

– Возможность добраться до Екатеринбурга на автомобиле за 20–30 минут – одно из ключевых требований, которые сейчас предъявляют покупатели такой недвижимости – рассказала «Облгазете» Оксана Манакова, руководитель отдела продаж федеральной риелторской компании «Этажи». – Если говорить о других предпочтениях, чаще всего дома и участки покупаются по двум востребованным направлениям – это Челябинский и Тюменский тракты, где сейчас много новых проектов. Как правило, клиенты ориентируются на ценник в 4–6 млн рублей – это дома с метражом в 100–140 квадратных метров.

Риелторы отмечают, что за последние годы покупатель загородного жилья «помолодел»: если раньше это были семьи, где родителям больше 40 лет, то сейчас индивидуальные дома покупают и 30–35-летние свердловчане. Аналогичную тенденцию подмечают и в банках.

– В филиал нашего банка чаще всего за ипотечными кредитами обращаются семейные, работающие пары в возрасте до 40 лет, – рассказала «Облгазете» директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова. – Семейная ипотека – отличная возможность для молодых семей с детьми улучшить свои жилищные условия, особенно это важно для многодетных семей.

Условия кредитования Ипотечные кредиты на ИЖС будут выдаваться на условиях госпрограммы семейной ипотеки, запущенной в январе 2018 года. На льготные кредиты могут рассчитывать семьи с 2 или более детьми, хотя бы один из которых родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Обязательное условие участия в программе – строительством дома должны заниматься компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Банкам разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой возместит государство – через госкорпорацию ДОМ.РФ. Сам ДОМ.РФ 19 апреля первым заявил о старте выдачи ипотек на ИЖС по госпрограмме. Кредит предлагается оформить по ставке от 4,7 процента на сумму до 30 лет. Максимальная сумма кредита для жителей Свердловской области – 6 млн рублей. Вне госпрограммы граждане России могут оформить ипотеку на ИЖС по ставке от 6,1 процента. Кстати, такие кредиты ДОМ.РФ начал выдавать ещё в феврале. За это время в организацию обратились более 80 свердловчан, которые желали взять ипотеку на общую сумму в 300 млн рублей. Почти половина заявок уже одобрена.