Владимир Путин упростил получение гражданами налоговых вычетов

Упрощается получение налоговых вычетов по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. С 2022 года россияне смогут оформить налоговый вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам онлайн.

Для этого не понадобится заполнение налоговых деклараций и документы для подтверждения. Оформление вычетов будет происходить через личный кабинет на сайте ФНС по заявлению налогоплательщика.

"Упрощается порядок получения физлицами налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц при осуществлении ими расходов на приобретение жилья, расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на новое строительство, приобретение жилья, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также при использовании ими индивидуальных инвестиционных счетов", - говорится в справке Государственно-правового управления на сайте Кремля.

Других социальных вычетов нововведение не коснётся.

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