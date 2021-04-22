Названы средние зарплаты учёных и педагогов Свердловской области за 2020 год

Екатеринбургские врачи получили за 2020 год меньше, чем их коллеги из Карпинска. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале подсчитали зарплаты учителей, учёных и врачей за 2020 год. Названы города-лидеры по уровню оплаты труда.

По информации, опубликованной на сайте Свердловскстата, средняя зарплата уральских учёных за период январь-декабрь 2020 года составила 80 167 рублей.

Учителя свердловских школ в среднем получали по 42 745 рублей. Лидерами по уровню зарплаты в этой категории стали Екатеринбург (47 547 рублей), посёлок Рефтинский (45 543 рубля) и Арамильский район (45 266 рублей).

Средняя зарплата воспитателей в детсадах Свердловской области была 36 676 рубля. Выше этого уровня оплачивали труд в дошкольных учреждениях Екатеринбурга (40 754 рубля), Нижнего Тагила (37 519 рублей) и Среднеуральска (37 429 рублей).

Работу педагогов дополнительного образования в среднем оценивали в 40 212 рублей. Оплата за труд преподавателей в свердловских вузах составляла 83 943 рубля.

Врачи Свердловской области за работу в 2020 "коронавирусном" году в среднем получали по 89 436 рублей в месяц. Выше всего оплачивался труд медиков из Карпинска (102 524 рубля). Врачи Верхней Пышмы расположились на второй строчке (99 485 рублей). Сысертский район стал третьим по уровню зарплаты (96 123 рубля). По данным Свердловскстата медработники Екатеринбурга получали 94 123 рубля в месяц.

Напомним, в начале недели были опубликованы данные свердловчан за февраль 2021 года. За год эта цифра выросла на 6%. В этот же день, 19 апреля, губернатор Евгений Куйвашев создал координационный совет по мониторингу за ситуацией с выплатами зарплат. Он должен устанавливать причины задолженностей по выплатам и заниматься снижением числа нелегальных трудовых отношений.