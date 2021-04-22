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22 апреля 2021, 18:17

Названа дата начала страховых выплат вкладчикам лишённого лицензии банка "Нейва"

Логотип банка "Нейва"

Выплаты вкладчикам банка "Нейва" начнутся с 26 апреля. Фото: сайт банка "Нейва"

ПАО Банк "ФК Открытие" победило в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам уральского банка "Нейва". Выплаты начнутся с 26 апреля.

Как сообщается на сайте госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", для выплат задействуют сеть из 22 структурных подразделений банка-агента в 10 субъектах РФ, где находились отделения банка "Нейва". В Свердловской области выплаты будут осуществлять подразделения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Новоуральске.

По информации Агентства, порядка 97% вкладчиков "Нейвы" смогут в полном объёме возместить средства за счёт выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Банк "ФК Открытие" будет осуществлять выплаты в течение не менее 1 года.

Полная информация о дате начала выплат, месте, времени, форме и порядке приёма заявлений на получение страхового возмещения по счетам (вкладам) размещена на сайте Агентства.

Напомним, 16 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Нейва". Центробанк указывал на то, что кредитная организация неоднократно допускала нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Справка

Банк "Нейва" был зарегистрирован в Екатеринбурге. По величине активов он занимал 188 место в банковской системе Российской Федерации.

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Областная газета Свердловской области

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