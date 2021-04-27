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27 апреля 2021, 10:51

Минтруд рассказал, как будут оплачиваться майские нерабочие дни

Деньги в руках

Выходные с 4 по 7 мая мая оплачиваются в обычном объёме. Фото: Алексей Кунилов.

Минтруд России разъяснил порядок оплаты труда в мае. Работодателям дали рекомендации относительно периода с 1 по 10 мая.

В документе сказано, что наличие нерабочих дней не является причиной для снижения заработной платы. Деньги должны быть выплачены сотрудникам в том же размере, в каком они должны быть, если бы работник отработал эти дни и выполнил указанную норму.

Если же сотрудник работает 4-7 мая, то оплата труда должна производиться в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не принял иного решения. Он самостоятельно может установить повышенную оплату.

Труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая должен оплачиваться по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть не менее чем в двойном размере, так как эти дни являются официально праздничными.

Напомним, ранее Владимир Путин сделал дни между майскими праздниками выходными. Таким образом, Россия отдыхает с 1 по 10 мая.

Областная газета Свердловской области

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