Свердловчане стали реже брать кредиты, но суммы займов выросли

С восстановлением экономики после коронавирусных ограничений свердловчане стали брать займы на более дорогостоящие покупки. Фото: Алексей Кунилов

Свердловчане стали занимать в банках большие суммы. Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), на конец первого квартала текущего года средний размер потребительского кредита, выданного в нашем регионе, превысил 289 тысяч рублей. Это почти на 20 процентов больше, чем год назад. В банках существующую тенденцию подтвердили.

Аналогичная динамика наблюдается и в целом по России. По данным на март текущего года, средний размер потребительских кредитов превысил 282 тысячи рублей – рост относительно прошлогоднего показателя составил 22,2 процента. При этом количество выданных потребительских кредитов и в стране, и в регионе сокращается. В Свердловской области за аналогичные периоды их количество снизилось на 12,3 процента (до 117 тысяч).

В НБКИ отмечают, что на сложившуюся ситуацию влияет так называемый «консервативный подход» банков к розничному кредитованию. Они заинтересованы в том, чтобы выдать более значительные суммы надёжным заёмщикам с хорошим кредитным рейтингом и вовсе не выдавать деньги людям с плохой кредитной историей.

Между тем в уральских банках связывают рост сумм займа с другими факторами. Среди них – восстановление экономической активности после коронавирусных ограничений и достаточно низкие ставки на потребительские кредиты в банках.

– Рост среднего чека по кредиту – есть прямая зависимость ставки от суммы займа, – считает руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына. – Например, по условиям кредитования в нашем банке, чем большую сумму берёт клиент, тем ниже процентная ставка по кредиту. Кроме того, увеличение среднего чека обусловлено ростом цен на ряд потребительских товаров: стройматериалы, технику и т.д. Чтобы реализовать цель своего кредитования, клиент вынужден брать большую сумму.

С ней соглашается управляющий Альфа-Банком в Свердловской области Елена Разумовская:

– Средний чек действительно вырос, но незначительно – ориентировочно на 100 тысяч рублей и составляет 770 тысяч. Это обычная картина, тенденция наблюдается от года к году: стоимость крупных покупок увеличивается, отсюда растет сумма кредитов. Поскольку ставка на рынке сравнительно низкая, то многие заёмщики активно рефинансируют кредиты и берут дополнительную сумму по низкой ставке. Целевыми покупками так и остаются автомобили, ремонт и недвижимость.

Отметим, Свердловская область в настоящий момент не входит в число регионов-лидеров по среднему размеру потребительских займов. Сейчас самый большой средний размер выдаваемых потребительских кредитов фиксируется в Москве (565,8 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (424,4 тысячи), Московской области (422,0 тысячи), Санкт-Петербурге (411,1 тысячи), а также в Ленинградской области (316,5 тысячи рублей).

Кстати Согласно Статистическому бюллетеню Банка России, в марте 2021 года объём средств, которые свердловчане должны выплатить кредитным организациям для погашения своих займов (за исключением жилищных), составил 332,5 млрд рублей. По сравнению с данными на март 2020 года показатель вырос на 4,3 процента – тогда свердловчане должны были выплатить банкам 318,1 млрд рублей. Если говорить о доле просроченных потребительских кредитов (просрочка по оплате свыше 30 дней), по данным НБКИ в Свердловской области, таких займов – 14,9 процентов. За год показатель незначительно вырос – на 0,3 процентных пункта.

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