С 7 мая Сбербанк повышает ставки по ипотеке и вкладам

После решения Банка России повысить ключевую ставку до 5% российские банки начали повышать ставки по вкладам. Фото: Галина Соловьёва

Сбербанк с 7 мая повышает ставки по ипотеке на жильё в новостройках и на вторичном рынке. Одновременно увеличиваются ставки по отдельным вкладам.

Минимальная ставка по ипотеке на квартиру в новостройке достигнет 8%, на вторичном рынке - 8,1%.

"Для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остаётся прежней и фиксируется на весь срок одобрения - 90 дней после положительного решения банка", - пояснили ТАСС в банке.

С сегодняшнего дня также повышается ставка по вкладу "Дополнительный процент" - максимальная составит 5% годовых при внесении средств на два или три года. Действие этого сберегательного продукта продлено до 30 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Кроме того, с 7 по 21 мая вводится новый вклад - "Вклад в Победу". Процентная ставка составит от 4,4%. 1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд "Память поколений", оказывающий медпомощь ветеранам боевых действий.