Темы дня

Экономика / Личные финансы
7 мая 2021, 10:02

С 7 мая Сбербанк повышает ставки по ипотеке и вкладам

Деньги

После решения Банка России повысить ключевую ставку до 5% российские банки начали повышать ставки по вкладам. Фото: Галина Соловьёва

Сбербанк с 7 мая повышает ставки по ипотеке на жильё в новостройках и на вторичном рынке. Одновременно увеличиваются ставки по отдельным вкладам.

Минимальная ставка по ипотеке на квартиру в новостройке достигнет 8%, на вторичном рынке - 8,1%.

"Для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остаётся прежней и фиксируется на весь срок одобрения - 90 дней после положительного решения банка", - пояснили ТАСС в банке.

С сегодняшнего дня также повышается ставка по вкладу "Дополнительный процент" - максимальная составит 5% годовых при внесении средств на два или три года. Действие этого сберегательного продукта продлено до 30 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе Сбербанка. 

Кроме того, с 7 по 21 мая вводится новый вклад - "Вклад в Победу". Процентная ставка составит от 4,4%. 1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд "Память поколений", оказывающий медпомощь ветеранам боевых действий.

После решения Банка России повысить ключевую ставку до 5% российские банки начали повышать ставки по вкладам. Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5% в таких банках, как Почта банк, Промсвязьбанк, "Открытие", выяснили "РИА Новости".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.05.2021, 13:11 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 102 случая COVID-19
07.05.2021, 13:06 / Общество
В России выявили 8 386 новых случаев заражения коронавирусом
07.05.2021, 12:40 / Общество
В Екатеринбурге развернут «партизанскую деревню»
07.05.2021, 12:06 / Общество
В Октябрьском районе Екатеринбурга появилась новая улица
07.05.2021, 11:30 / Общество
За четыре майских дня в Свердловской области поймали 350 пьяных водителей