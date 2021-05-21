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21 мая 2021, 13:40

Средняя зарплата свердловчан в марте составила 45,5 тысячи рублей

Учитель считает деньги

Рост зарплат в сферах образования и здравоохранения составил 7,3% и 5,5% соответственно. Фото: Галина Соловьёва

В марте средняя заработная плата в Свердловской области составила 45 512 рублей. По сравнению с третьим месяцем прошлого года она выросла на 8,2%.

Больше всех заработали финансисты и страховщики (в среднем 76,7 тысячи рублей), учёные-исследователи и разработчики (76,2 тысячи). Выше средней зарплаты получили также специалисты в сферах информации и связи, госуправления и обеспечения военной безопасности, культуры, спорта, организации досуга, добычи полезных ископаемых, обеспечения электроэнергией и газом, транспортировки хранения, а также рабочие обрабатывающих производств.

Самые низкие зарплаты - снова у работников гостиниц и предприятий общепита (25,6 тысячи). При этом за последний год их заработок вырос на 6,2%, следует из данных Свердловскстата.

Рост зарплат в сферах образования и здравоохранения составил 7,3% и 5,5% соответственно. Работники этих сфер в марте получили в среднем по 38,7 и 44,5 тысячи.

В январе 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 42,9 тыс. рублей, в феврале - 43,4 тысячи рублей.

Областная газета Свердловской области

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