Зарплата половины работающих свердловчан не превышает 25 тысяч рублей

В отличие от средней, медианная зарплата регулярно нигде не публикуется. Фото: Галина Соловьёва.

Больше 25 тысяч рублей в Свердловской области зарабатывает только половина работающего населения. Об этом заявила руководитель Центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Ольга Козлова.

"Медианная зарплата (это сумма, которая делит работающих граждан на две равные части: одна половина получает больше этой суммы, а другая - меньше - Прим. ред.) в Свердловской области находится на уровне 25 тысяч. Хотя средняя зарплата уже ушла за 40 тысяч", - рассказала Ольга Козлова в ходе пресс-конференции, посвящённой 50-летнию Института экономики УрО РАН.

Экономисты считают медианную заработную плату более показательным индикатором, чем средняя зарплата. Она оценивает степень социального неравенства в обществе и отражает уровень оплаты труда не абстрактного, а среднестатистического гражданина.

Ранее "Областная газета" писала о том, что средняя зарплата свердловчан в 2020 году составила 43,2 тысячи рублей, в марте она увеличилась до 45,5 тысячи рублей.