Средняя зарплата свердловчан в апреле составила почти 48 тысяч рублей

Повышение средних зарплат в апреле произошло, в том числе за счёт выплат работникам квартальных премий некоторыми организациям. Фото: Галина Соловьёва

В апреле жители Свердловской области в среднем заработали по 47 999 рублей. По сравнению с этим же месяцем прошлого года средняя зарплата выросла на 16,7%.

Больше всех снова получили финансисты и страховщики (в среднем по 83,9 тысячи рублей), специалисты в сферах информации и связи (75 тысяч) и учёные-исследователи и разработчики (73,8 тысячи). Представители других профессий заработали в среднем менее 70 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты – у работников гостиниц и предприятий общепита (26,9 тысячи). При этом за последний год их заработок вырос на 27%, следует из данных Свердловскстата.

Ниже среднего уровня зарплаты также у:

свердловчан, занимающихся административной деятельностью и сопутствующими допуслугами (29,4 тысячи),

работников сельского и лесного хозяйства (33,5 тысячи),

организайций сбора и ликвидации отходов (39,4 тысячи),

продавцов и автомехаников (36,5 тысячи),

сотрудников в сфере образования (39 тысяч),

строителей (39,6 тысячи),

специалисты по операциям с недвижимым имуществом (40,7 тысячи),

специалистов в области здравоохранения и соцуслуг (44,9 тысячи).

В январе 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 42,9 тыс. рублей, в феврале – 43,4 тысячи рублей, а в марте - 45,5 тысячи. Повышение средних зарплат в апреле произошло, в том числе за счёт выплат работникам квартальных премий некоторыми организациям.