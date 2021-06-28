Гражданам РФ сохранят сельскую надбавку к пенсии при переезде в город

Россиянам, проработавшим на сельхозпредприятии не менее 30 лет, сохранят надбавку к пенсии при переезде в город. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении сельским жителям, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет, надбавок к пенсии даже если они переехали в город. Норма вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что надбавку в 25% для сельхозработников за длительный стаж работы ввели в 2019 году. Они полагаются представители более 500 профессий, включая пчеловодов, мельников, агрономов, энергетиков, ветеринаров, геодезистов и шофёров, работающих на сельскохозяйственном предприятии.

Согласно действующему законодательству, такие надбавки не распространяются на селян, переехавших в город к своим родственникам. Помимо этого повышенные пенсии не выплачиваются жителям сёл, которые после административного преобразования стали относиться к городам.

На этот недочёт обратил внимание Президент России Владимир Путин, который 17 февраля в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы РФ поручил кабмину совместно с нижней палатой парламента внести необходимые изменения в законодательство.

"Люди становятся городскими жителями по разным причинам. Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

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