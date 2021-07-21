Темы дня

Экономика / Личные финансы
21 июля 2021, 08:13

Средняя зарплата свердловчан в мае составила 47,9 тысячи рублей

Девушка считает деньги

Самые низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и предприятий общепита (26,8 тысячи), самые высокие - у финансистов и страховщиков. Фото: Павел Ворожцов

В мае средние зарплаты свердловчан были чуть ниже, чем в апреле, - 47 890 рублей. При этом по сравнению с тем же месяцем прошлого года средний заработок вырос на 6,4%.

Для сравнения, в апреле 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составила почти 48 тысяч рублей. В мае-2020 свердловчане заработали в среднем по 43,2 тысячи рублей.

В последнем весеннем месяце этого года больше всех снова получили финансисты и страховщики (в среднем по 78,4 тысячи рублей, что так же меньше, чем в апреле), специалисты в сферах информации и связи (74 тысячи) и учёные-исследователи и разработчики (73 тысячи). Другие трудящиеся в Свердловской области заработали в среднем менее 70 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и предприятий общепита (26,8 тысячи). При этом за последний год их заработок вырос на 25,6%, следует из данных Свердловскстата.

Ниже среднего уровня зарплаты в мае были у:

  • свердловчан, занимающихся административной деятельностью и сопутствующими допуслугами (29,8 тысячи),
  • специалистов по операциям с недвижимым имуществом (36,4 тысячи),
  • работников сельского и лесного хозяйства (36,6 тысячи),
  • продавцов и автомехаников (38 тысяч),
  • сотрудников организайций сбора и ликвидации отходов, водоснабжения и водоотведения (38,7 тысячи),
  • строителей (41,1 тысячи),
  • занятых в области культуры, спорта, в организациях досуга и развлечений (43,9 тысячи),
  • специалистов в области здравоохранения и соцуслуг (46,9 тысячи).
  • сотрудников в сфере образования (47,2 тысячи).

В январе 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 42,9 тыс. рублей, в феврале – 43,4 тысячи рублей, а в марте - 45,5 тысячи. Повышение средних зарплат в апреле произошло, в том числе за счёт выплат работникам квартальных премий некоторыми организациям.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.07.2021, 10:55 / Общество
Губернатор Свердловской области присудил премии трём учителям и трём воспитателям
21.07.2021, 10:22 / Общество
Владимиру Путину показали новейший истребитель Checkmate
21.07.2021, 09:00 / Общество
В Берёзовском 2,5 тысячи заболевших COVID-19, в Екатеринбурге – свыше 48 тысяч: статистика по городам
21.07.2021, 08:13 / Экономика
Средняя зарплата свердловчан в мае составила 47,9 тысячи рублей
21.07.2021, 07:15 / Общество
Уральцы смогут разглядеть в бинокль "парад" спутников Юпитера