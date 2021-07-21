Средняя зарплата свердловчан в мае составила 47,9 тысячи рублей

Самые низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и предприятий общепита (26,8 тысячи), самые высокие - у финансистов и страховщиков. Фото: Павел Ворожцов

В мае средние зарплаты свердловчан были чуть ниже, чем в апреле, - 47 890 рублей. При этом по сравнению с тем же месяцем прошлого года средний заработок вырос на 6,4%.

Для сравнения, в апреле 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составила почти 48 тысяч рублей. В мае-2020 свердловчане заработали в среднем по 43,2 тысячи рублей.

В последнем весеннем месяце этого года больше всех снова получили финансисты и страховщики (в среднем по 78,4 тысячи рублей, что так же меньше, чем в апреле), специалисты в сферах информации и связи (74 тысячи) и учёные-исследователи и разработчики (73 тысячи). Другие трудящиеся в Свердловской области заработали в среднем менее 70 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и предприятий общепита (26,8 тысячи). При этом за последний год их заработок вырос на 25,6%, следует из данных Свердловскстата.

Ниже среднего уровня зарплаты в мае были у:

свердловчан, занимающихся административной деятельностью и сопутствующими допуслугами (29,8 тысячи),

специалистов по операциям с недвижимым имуществом (36,4 тысячи),

работников сельского и лесного хозяйства (36,6 тысячи),

продавцов и автомехаников (38 тысяч),

сотрудников организайций сбора и ликвидации отходов, водоснабжения и водоотведения (38,7 тысячи),

строителей (41,1 тысячи),

занятых в области культуры, спорта, в организациях досуга и развлечений (43,9 тысячи),

специалистов в области здравоохранения и соцуслуг (46,9 тысячи).

сотрудников в сфере образования (47,2 тысячи).