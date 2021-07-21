Средняя зарплата свердловчан в мае составила 47,9 тысячи рублей

В мае средние зарплаты свердловчан были чуть ниже, чем в апреле, - 47 890 рублей. При этом по сравнению с тем же месяцем прошлого года средний заработок вырос на 6,4%.
Для сравнения, в апреле 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составила почти 48 тысяч рублей. В мае-2020 свердловчане заработали в среднем по 43,2 тысячи рублей.
В последнем весеннем месяце этого года больше всех снова получили финансисты и страховщики (в среднем по 78,4 тысячи рублей, что так же меньше, чем в апреле), специалисты в сферах информации и связи (74 тысячи) и учёные-исследователи и разработчики (73 тысячи). Другие трудящиеся в Свердловской области заработали в среднем менее 70 тысяч рублей.
Самые низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и предприятий общепита (26,8 тысячи). При этом за последний год их заработок вырос на 25,6%, следует из данных Свердловскстата.
Ниже среднего уровня зарплаты в мае были у:
- свердловчан, занимающихся административной деятельностью и сопутствующими допуслугами (29,8 тысячи),
- специалистов по операциям с недвижимым имуществом (36,4 тысячи),
- работников сельского и лесного хозяйства (36,6 тысячи),
- продавцов и автомехаников (38 тысяч),
- сотрудников организайций сбора и ликвидации отходов, водоснабжения и водоотведения (38,7 тысячи),
- строителей (41,1 тысячи),
- занятых в области культуры, спорта, в организациях досуга и развлечений (43,9 тысячи),
- специалистов в области здравоохранения и соцуслуг (46,9 тысячи).
- сотрудников в сфере образования (47,2 тысячи).
В январе 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 42,9 тыс. рублей, в феврале – 43,4 тысячи рублей, а в марте - 45,5 тысячи. Повышение средних зарплат в апреле произошло, в том числе за счёт выплат работникам квартальных премий некоторыми организациям.