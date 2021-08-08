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Экономика / Личные финансы
8 августа 2021, 11:10

Свердловская область стала лидером по падению реальных доходов населения среди регионов УрФО

Деньги и стрелка вниз

Реальные доходы свердловчан уже снизились на 10%. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области реальные доходы жителей за первый квартал 2021 года были ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Разница составила чуть больше 10%.

Снижение реальных доходов фиксируется во всех регионах УрФО. Об этом рассказал полномочный представитель президента Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

По его словам, большинство регионов округа находятся в "красной зоне". Свердловская область - лидер по падению уровня. Реальный доход свердловчан в январе-марте 2021 года составил 89,6% к аналогичному периоду 2020 годо, то есть снизился на 10,4%.

В Курганской области реальный доход упал на 4,9%, в Челябинской - на 3,9%, в Тюменской области и ХМАО - по 3,2%. Рост наблюдается в ЯНАО. Здесь реальный доход вырос на 9,1%.

По словам Владимира Якушева, причиной снижения является пандемия, во время которой снизились доходы от предпринимательской деятельности, а так же уменьшились ставки по вкладам.

Напомним, во втором квартале, по данным Росстата, впервые с начала пандемии зафиксировали рост реальных доходов россиян. Как обстоят дела в каждом регионе - не уточняется.

Областная газета Свердловской области

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