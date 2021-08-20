Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 50 тысяч рублей

По сравнению с тем же месяцем прошлого года средний заработок вырос на 9,6%.. Фото: Галина Соловьёва

В июне средние зарплаты свердловчан составили почти 51 тысячу рублей. При этом по сравнению с тем же месяцем прошлого года средний заработок вырос на 9,6%.

Для сравнения, в мае 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составила почти 48 тысяч рублей.

В первом летнем месяце этого года больше всех получили учёные-исследователи и разработчики (в среднем 81 732 рубля), затем идут специалисты финансовой и страховой деятельности (около 78 185 рублей), за ними - сотрудники сферы информации и связи (в среднем 68 410 рублей), которые в мае лидировали с зарплатой в 74 тысячи рублей. Другие трудящиеся в Свердловской области заработали в среднем 46 600 рублей.

Самые низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и предприятий общепита (28 910 рублей).

Ниже среднего уровня зарплаты в мае были у:

свердловчан, занимающихся административной деятельностью и сопутствующими допуслугами (33 385 рублей),

специалистов по операциям с недвижимым имуществом (37 760 рублей),

работников сельского и лесного хозяйства (34 907 рублей),

продавцов и автомехаников (39 406 рублей)

сотрудников организаций сбора и ликвидации отходов, водоснабжения и водоотведения (39 647 рублей),

строителей (44 247 рублей),

занятых в области культуры, спорта, в организациях досуга и развлечений (46 442 рубля),

специалистов в области здравоохранения и соцуслуг (49 455 рублей).

В январе 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 42,9 тыс. рублей, в феврале – 43,4 тысячи рублей, а в марте - 45,5 тысячи, в апреле и мае - 48 тысяч.