Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 50 тысяч рублей

В июне средние зарплаты свердловчан составили почти 51 тысячу рублей. При этом по сравнению с тем же месяцем прошлого года средний заработок вырос на 9,6%.
Для сравнения, в мае 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составила почти 48 тысяч рублей.
В первом летнем месяце этого года больше всех получили учёные-исследователи и разработчики (в среднем 81 732 рубля), затем идут специалисты финансовой и страховой деятельности (около 78 185 рублей), за ними - сотрудники сферы информации и связи (в среднем 68 410 рублей), которые в мае лидировали с зарплатой в 74 тысячи рублей. Другие трудящиеся в Свердловской области заработали в среднем 46 600 рублей.
Самые низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и предприятий общепита (28 910 рублей).
Ниже среднего уровня зарплаты в мае были у:
- свердловчан, занимающихся административной деятельностью и сопутствующими допуслугами (33 385 рублей),
- специалистов по операциям с недвижимым имуществом (37 760 рублей),
- работников сельского и лесного хозяйства (34 907 рублей),
- продавцов и автомехаников (39 406 рублей)
- сотрудников организаций сбора и ликвидации отходов, водоснабжения и водоотведения (39 647 рублей),
- строителей (44 247 рублей),
- занятых в области культуры, спорта, в организациях досуга и развлечений (46 442 рубля),
- специалистов в области здравоохранения и соцуслуг (49 455 рублей).
В январе 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 42,9 тыс. рублей, в феврале – 43,4 тысячи рублей, а в марте - 45,5 тысячи, в апреле и мае - 48 тысяч.