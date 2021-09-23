Темы дня

Экономика / Личные финансы
23 сентября 2021, 15:18

Кабмин РФ одобрил внесение в Госдуму законопроекта о МРОТ в 13 600 рублей

Деньги

Поправки гарантируют, что в следующем году МРОТ будет выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения страны. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство РФ одобрило проект о внесении изменений в закон "О минимальном размере оплаты труда" на 2022 год. Поправки гарантируют, что в следующем году МРОТ будет выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения страны.

Об этом говорится в перечне решений, принятых кабмином на заседании 21 сентября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщает пресс-служба Правительства.

В ходе заседания председатель кабмина Михаил Мишустин заявил, что на 2022 год было решено утвердить МРОТ в размере 13 600 рублей. Благодаря такому решению у 3 млн россиян вырастут зарплаты.

Напомним, что размер прожиточного минимума на 2022 год был утверждён Правительством РФ в июле. Для трудоспособного населения он определён в размере 13 026 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 10 277 рублей, для детей - 11 592 рубля. На том же заседании кабмин одобрил проект бюждета на 2022 год и плановый период 2023-2024 года.

К слову, на Среднем Урале прожиточный минимум на следующий год составит:

  • в расчёте на душу населения - 11 592 рубля в месяц;
  • для трудоспособного населения - 12 635 рублей в месяц;
  • для детей - 12 146 рублей в месяц;
  • для пенсионеров - 12 146 рублей в месяц.

Читайте также:

Можно ли прожить на прожиточный минимум в Свердловской области?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.09.2021, 17:24 / Общество
Все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 люди погибли
23.09.2021, 16:19 / Общество
Минздрав РФ получил документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков
23.09.2021, 16:10 / Политика
В Нижнем Тагиле на одном из избирательных участков аннулировали часть бюллетеней
23.09.2021, 15:55 / Общество
На реконструкцию цирка в Екатеринбурге готовы выделить 2,3 млрд рублей
23.09.2021, 15:19 / Общество
В Свердловской области подозреваемый в убийстве женщины и двух её сыновей признал вину