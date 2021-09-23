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23 сентября 2021, 20:02

Свердловскстат обнародовал размер среднемесячной зарплаты в регионе

Деньги

В среднем жители Среднего Урала получают 46 690 рублей в месяц. Фото: Павел Ворожцов.

В январе-июле 2021 года среднемесячная зарплата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области составила 46 690 рублей. Это на 9,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Зарплата работников крупных и средних организаций на территории Среднего Урала составила 51 304,1 рубля, сообщили в пресс-службе Росстата. Наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере информации и связи (превышение среднеобластного значения в 1,5 раза), металлургическом производстве (на 25%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 23%), производстве химических веществ и химических продуктов (на 17%), в обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также в области добычи полезных ископаемых (на 14%).

Наиболее высокие темпы роста зарплат в Свердловской области отмечены в организациях по производству бумаги и бумажных изделий (рост на 20,8% к уровню января – июля 2020 года), в гостиницах и предприятиях общественного питания (на 17,2%), в строительных организациях (на 15,8%), в сфере добычи полезных ископаемых (на 14,5%), а также в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи (на 14,3%).

В августе стало известно о снижение реальных денежных доходов уральцев. Хуже всего ситуация, как оказалось, сложилась на Среднем Урале. «Областная газета» попыталась выяснить, почему именно наш регион оказался в числе аутсайдеров и кому из свердловчан приходится тяжелее всего.

Областная газета Свердловской области

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