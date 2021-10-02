Евгений Куйвашев подписал указ об индексации окладов госслужащих Свердловской области

В прошлом году оклады свердловских госслужащих были проиндексированы на 3%, а в 2019-м - на 4,3%. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увеличении размеров окладов месячного денежного содержания госслужащих. Индексация произошла с 1 октября 2021 года.

Оклады увеличены на 3,7%.

"Увеличить (индексировать) с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", - говорится в документе, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

При этом ранее планировалось, что зарплаты госслужащих в России не будут индексировать в 2021 году. В Минфине связывали это с необходимостью сокращения расходов, чтобы в условиях пандемии сбалансировать бюджет. Однако уже в сентябре этого года Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о восстановлении экономики страны.

Напомним, что в прошлом году оклады свердловских госслужащих были проиндексированы на 3%, а в 2019-м - на 4,3%.

Согласно закону Свердловской области "Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области" от 15 июля 2005 года, повышение окладов ежегодно касается лиц, служащих в целях обеспечения исполнения полномочий Заксобрания региона, губернатора, правительства, мировых судей, а также областных и территориальных исполнительных органов государственной власти.