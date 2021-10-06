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6 октября 2021, 12:03

Банк России выпустил монету с Николаем Некрасовым

Памятная монета с Николаем Некрасовым

Николай Некрасов изображён сидящим на скамейке с собакой на фоне пейзажа. Фото: с сайта ЦБ РФ

ЦБ РФ выпустил двухрублёвую серебряную монету с изображением Николая Некрасова. 10 декабря 2021 года будет отмечаться 200-летие со дня рождения классика русской литературы, поэта, прозаика и публициста.

Монета выходит в серии "Выдающиеся личности России" тиражом 3 тысячи штук. Николай Некрасов изображён сидящим на скамейке с собакой на фоне пейзажа.

"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений", - сообщили в пресс-службе Банка России.

В сентября Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского. Российский писатель родился 11 ноября 1821 года.

Областная газета Свердловской области

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