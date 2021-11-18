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18 ноября 2021, 18:50

В России предложили снизить процентную ставку на микрозаймы

Деньги в руке и будка микройзайма

Микрокредиты разоряют россиян. Фото: Павел Ворожцов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила снизить процентную ставку по микрозаймам. Её поддержал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Такое предложение было озвучено во время пленарного заседания Госдумы сегодня, 18 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вячеслав Володин согласился с предложением и сказал, что нынешние условия вызывают много нареканий.

"Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме" - сказал он.

Напомним, процентную ставку по микрокредитам в Росси ограничили в июле 2019 года. В соответствии с нововведениями процентная ставка по микрокредитам не могла превышать одного процента в день.

Областная газета Свердловской области

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