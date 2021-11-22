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22 ноября 2021, 19:12

ФНС планирует отказаться от деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ

Декларация

Ликвидация декларации 3-НДФЛ рассматривается налоговой службой как "вклад в конкурентоспособность" России и российской экономики. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил о планах по отказу от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. По словам руководителя ФНС, такое решение упростит жизнь налогоплательщикам.

Даниил Егоров считает, что ликвидация декларации 3-НДФЛ рассматривается налоговой службой как "вклад в конкурентоспособность" России и российской экономики. По его мнению, ведение налогового учёт и заполнение налоговых деклараций - это те издержки, которые необходимо убрать с плеч налогоплательщиков.

"Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев", - заявил Даниил Егоров в интервью РБК.

Глава ФНС отметил, что структура может сама рассчитать налог, так как у неё есть доступ ко всем необходимым данным. По мнению Даниила Егорова, россияне, которые платят налоги, должны видеть, что кроме выполнения контрольных функций, ФНС также стремится к автоматизации процессов.

Отметим, что вчера, 21 ноября, в России отмечался День работника налоговых органов России. Свердловских работников этой сферы поздравил губернатор Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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