Средняя зарплата уральцев в сентябре достигла почти 48 тысячи рублей

По сравнению с августом заработки свердловчан в сентябре увеличились. Фото: Алексей Кунилов

Свердловскстат предоставил свежую информацию о размере среднемесячной зарплаты в Свердловской области. В сентябре средние зарплаты жителей региона были выше показателей августа - 47 976 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года средний заработок увеличился на 10%.

Это почти на 2,2 тысячи рублей больше, чем в последнем месяце лета. Тогда средняя зарплата на Среднем Урале составляла 45 779 рублей.

В первый месяц осени снова высоких заработков достигли финансисты и страховщики (в среднем 76,8 тысяч рублей), учёные-исследователи и разработчики (свыше 75 тысяч), специалисты в сферах информации и связи (71,2 тысячи) и занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью (62,6 тысячи). Доход сотрудников, работающих в других сферах, в среднем составил менее 60 тысяч рублей.

Меньше всех в сентябре заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания - в среднем 27497 рублей . Этот показатель на 7,9% выше уровня прошлого года. Скромные зарплаты за первый осенний месяц получили и те специалисты, которые занимаются административной деятельностью и предоставлением сопутствующих дополнительных услуг (32,5 тысячи рублей). Как следует из данных Свердловскстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доход увеличился на 7,8%.

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