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Экономика / Личные финансы
6 декабря 2021, 10:27

Центробанк предложил обязать банки возвращать деньги жертвам киберпреступников

Девушка с банковской картой.

Нужно усовершенствовать механизм возврата денег, украденных со счетов физлиц. Фото: Павел Ворожцов.

Центробанк предлагает обязать банки в упрощённом порядке возвращать деньги людям, пострадавшим от действий мошенников. Размер этой суммы определит регулятор.

Соответствующие предложения Банк России направил участникам банковского рынка. Изменения предлагается внести в 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Об этом пишет РБК.

Как сообщил 2 декабря на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, одна из основных предпосылок для внесения таких изменений в закон - необходимость усовершенствования механизма противодействия хищению денежных средств и возврата денег, украденных со счетов людей.

Предлагается, что для возврата денег жертва мошенников должна уведомить банк о похищении с его счетов средств не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведённой операции. Как будет рассчитываться точная сумма возврата пока неизвестно. Центробанк отмечает, что её подсчитают, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».

Добавим, в третьем квартале этого года мошенники украли у клиентов банков 3,2 млрд рублей. Доля возвращённых банками денег составила 7,7 % похищенных средств (меньше 250 млн рублей).

Ранее "Областная газета" писала о том, что за последние пять лет число телефонных мошенничеств на Среднем Урале выросло в три раза. Преступники активно используют этот способ для похищения денег с банковских карт. А еще мы сообщали о случае, когда лжемедики украли у свердловской пенсионерки 500 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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Центробанк предложил обязать банки возвращать деньги жертвам киберпреступников