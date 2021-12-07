Центробанк установит лимиты на число займов для граждан

Центробанк установит прямые количественные ограничения на выдачу кредитов. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Центробанку устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитов. Эта мера поможет снизить закредитованность населения и уменьшить угрозы для финансовой стабильности страны.

Действовать новый закон начнёт с 1 июля 2022 года. С этого периода Банк России на основании решения своего совета директоров вправе устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов в общем объёме займов, предоставляемых физическим лицам кредитной или микрофинансовой организацией. Так следует из текста закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ознакомившись с этим документом, также можно сделать выводы, что положения закона будут применяться в отношении кредитов, которые предоставляются физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельностью. Не станут распространяться эти ограничения на ипотеку и автомобильные кредиты.

Ранее «Областная газета» писала, что Госдума РФ одобрила в последнем третьем чтении законопроект, ограничивающий число выдаваемых гражданам высокорискованных кредитов. По мнению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такая мера обоснована в нынешней ситуации на рынке потребительского кредитования.