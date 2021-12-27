Средняя зарплата свердловчан в октябре составила 47 862 рубля

Самыми высокими средние зарплаты в Свердловской области были в этом году в июне - почти 51 тысяча рублей. Фото: Алексей Кунилов

Свердловскстат обновил данные о размере среднемесячной зарплаты в Свердловской области. В октября средний заработок уральцев был чуть ниже, чем в сентябре, - 47 862 рубля. При этом по сравнению с тем же месяцем прошлого года он вырос на 9,5%.

В октябре больше всех заработали снова финансисты и страховщики (в среднем 75,5 тысячи рублей), учёные-исследователи и разработчики (74,7 тысячи), специалисты в области информации и связи (73,9 тысячи). Другие рабочие в Свердловской области заработали в среднем менее 70 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты во втором осеннем месяце были у работников гостиниц и предприятий общепита (26,7 тысячи рублей). Их заработок резко снизился ещё в начале пандемии коронавируса из-за введения ограничений. При этом за последний год он вырос на 8,8%, следует из данных Свердловскстата.

Напомним, что самыми высокими средние зарплаты в Свердловской области были в этом году в июне - почти 51 тысяча рублей, а самыми низкими - в январе - 42,9 тысячи рублей. В феврале средний заработок свердловчан составлял уже 43,4 тысячи рублей, в марте - 45,5 тысячи, в апреле - 48 тысяч, в мае - 47,9 тысячи, в июле - 46,7 тысячи рублей, в августе - 45,8 тысячи, в сентябре - почти 48 тысяч рублей.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции сообщал, что рост реальных доходов граждан по итогам 2021 года составит в среднем 4,1%.