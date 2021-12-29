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29 декабря 2021, 14:47

Минтруд РФ напомнил о правилах оплаты работы в новогодние праздники

зарплата

Работа оплачивается в двойном размере с учётом стимулирующих и компенсационных выплат. Фото: Павел Ворожцов.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали о том, как должна оплачиваться работа в период новогодних праздников. Если работа производится в пределах временной нормы по сменному графику, то выход в праздничный выходной должен оплачиваться в двойном размере.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Минтруда РФ, работники также могут выбрать оплату в одинарном объёме, но с отгулом. Такие же правила распространяются на сотрудников, работающих по графику 5/2. Отмечается, что привлекать сотрудников к работе в праздничные дни, если это не предусмотрено в их графике, можно только с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя.

Также в министерстве напомнили, что работа оплачивается в двойном размере с учётом стимулирующих и компенсационных выплат. При этом в двойном размере оплачиваются все часы, фактически проработанные в праздничный день.

"Важно помнить, что нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения должностного оклада. Если же в компании применяется сдельная или повременная форма оплаты труда, в нерабочие праздничные дни, когда сотрудник не привлекался к работе, ему выплачивается дополнительное вознаграждение", – говорится в Instagram Минтруда РФ.

Областная газета Свердловской области

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