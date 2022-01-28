Средние зарплаты свердловчан в ноябре выросли до 49 691 рубля

В прошлом году самыми высокими средние зарплаты в Свердловской области были в июне — почти 51 тысяча рублей. Фото: Павел Ворожцов

Свердловскстат обновил данные о среднемесячных зарплатах в Свердловской области. В ноябре средний заработок уральцев подрос до 49 691 рубля. Это на 14,4 % выше, чем за ноябрь 2020 года.

В этот месяц больше всех заработали учёные-исследователи и разработчики (в среднем около 90 тысяч рублей), финансисты и страховщики (почти по 83 тысячи рублей), специалисты в области информации и связи (76,8 тысячи).

Самыми низкими остаются зарплаты у работников гостиниц и предприятий общепита (25,9 тысячи рублей). Их заработок резко снизился ещё в начале пандемии коронавируса из-за введения ограничений. При этом за последний год он вырос на 10,3 %, следует из данных Свердловскстата.

Напомним, что в прошлом году самыми высокими средние зарплаты в Свердловской области были в июне — почти 51 тысяча рублей, а самыми низкими — в январе — 42,9 тысячи рублей. В феврале средний заработок свердловчан составлял уже 43,4 тысячи рублей, в марте — 45,5 тысяч, в апреле — 48 тысяч, в мае — 47,9 тысячи, в июле — 46,7 тысячи рублей, в августе — 45,8 тысячи, в сентябре — почти 48 тысяч рублей, в октябре — 47,9 тысячи рублей.