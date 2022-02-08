Новые поправки к закону позволят выплачивать долги по зарплате за счёт имущества предприятий

Данная инициатива позволит усовершенствовать механизм внесудебного взыскания долгов по зарплате. Фото: Алексей Кунилов

Долги по зарплате необходимо вернуть и за счёт изъятого у работодателя имущества. Именно так можно вкратце назвать суть нового законопроекта, который инициировала Генпрокуратура РФ.

Данная инициатива позволит усовершенствовать механизм внесудебного взыскания долгов по зарплате. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.

Сейчас взыскать долг по зарплатам работников можно лишь с денежных счетов организации. Погашается эта задолженность за счёт имущества только в одном случае - если предприятие стало банкротом. Ещё в 2019 году Государственные инспекции труда (ГИТ) получили право принудительно взыскивать зарплаты с работодателей без обращения в суд. Однако, фактически до второго полугодия 2021 года большая часть таких задолженностей взыскивалась по судебным приказам, выдаваемым по прокурорским заявлениям.

Как отметили в Генпрокуратуре, работа ГИТ в этом направлении была малоэффективной. Связано это с отсутствием возможности взыскать задолженность по зарплате за счёт любого имущества должника. Тем не менее, в прошлом году ГИТ принудительно взыскали с работодателей зарплаты работников на общую сумму 364,4 млн рублей. Эти цифры почти в 11 раз превышают показатели 2020 года.

Ранее "Областная газета" писала, что средние зарплаты свердловчан выросли до 49 691 рубля.