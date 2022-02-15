Центробанк предлагает предоставить каникулы на полгода по всем потребкредитам

Центробанк России предлагает распространить на постоянной основе практику предоставления кредитных каникул на потребительские кредиты.Фото: Алексей Кунилов

Центробанк России предлагает распространить на постоянной основе практику предоставления на полгода кредитных каникул на потребительские кредиты. Причём срок и сумма займа не имеют значения.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуту.

Он назвал кредитные каникулы хорошим предохранителем от стресса, которым являются потеря работы, болезнь, другое непредвиденное негативное событие в жизни человека. По его мнению, от таких случаев никто не застрахован и пандемия это наглядно показала. Михаил Мамута подчеркнул, что механизм кредитных каникул нужно распространить на потребительское кредитование на постоянной основе. Сейчас Центробанк активно участвует в подготовке законопроекта об этом.

"Такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали, по аналогии с ипотечными каникулами", — сказал он, пояснив, что получить право взять каникулы заёмщик может один раз по каждому из кредитов.

Говоря об ипотечных и кредитных каникулах, действовавших в первый период пандемии, Михаил Мамута отметил, что ими воспользовались только те заёмщики, у которых значительно уменьшились доходы. При этом 85 % из них вернулись в обычный график платежей.

В декабре прошлого года "Областная газета" сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Центробанку устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитов. Эта мера поможет снизить закредитованность населения и уменьшить угрозы для финансовой стабильности страны.