Россияне смогут дистанционно отзывать у банков согласие на обработку персональных данных

Сейчас человеку нередко приходится идти в отделение банка, чтобы отозвать согласие. Фото: Галина Соловьёва

Центробанк России обсуждает с рынком возможность запуска специализированной платформы. Она позволит россиянам управлять доступом банков к персональным данным и при необходимости отзывать свои согласия на обработку личных сведений.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Центральный банк РФ. В обсуждении платформы уже участвуют несколько крупнейших банков.

Как отмечают в ЦБ, платформа существенно упростит процесс предоставления данных из разных финансовых организаций с разрешения гражданина. Её возможности позволят людям дистанционно управлять согласиями на доступ к их личным сведениям. В настоящее время клиентам финансовых организаций сложно управлять персональной информацией. Так, не всегда они запоминают, кому и для чего дают разрешения на доступ к их персональным данным. К тому же, нет единого ресурса, где можно проверить такую информацию. Создаёт неудобства и тот факт, что человеку нередко приходится идти в отделение банка, чтобы отозвать согласие.

Ожидается, что возможности платформы позволят вести учёт согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, которые они предоставляют финансовым организациям. Также её функционал предусматривает механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме "одного окна".

15 февраля "Областная газета" писала, что Центробанк предлагает предоставить каникулы на полгода по всем потребкредитам. А в декабре прошлого года мы сообщали, что президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Центробанку устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитов. Эта мера поможет снизить закредитованность населения и уменьшить угрозы для финансовой стабильности страны.