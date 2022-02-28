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Экономика / Личные финансы
28 февраля 2022, 19:32

Владимир Путин поручил сохранить ставки по оформленным кредитам

Выдача кредитов в банке

Сегодня утром Центробанк повысил ключевую ставку до 20 % годовых. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин поручил сохранить кредитные ставки по уже заключённым договорам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это касается ипотечных займов.

Заявление лидер страны сделал на совещании по экономическим вопросам. В беседе участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, первый зампредседателя кабмина Андрей Белоусов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, зампредседателя правительства Александр Новак, помощник главы государства Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня утром Центробанк повысил ключевую ставку до 20 % годовых. До этого рекордным считалось значение ставки 17 %. Оно было установлено в декабре 2014 года. Решение о повышении ключевой ставки принято на фоне изменения внешних условий для российской экономики.

Областная газета Свердловской области

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