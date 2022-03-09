ЦБ РФ на полгода ввёл временный порядок операций с наличной валютой

Банки полгода не будут продавать наличную валюту гражданам. При этом поменять её на рубли можно в любой момент. Фото: Галина Соловьёва

С 9 марта Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой. Он будет действовать полгода, до 9 сентября 2022 года.

В ЦБ РФ заверили, что все средства на валютных счетах или вкладах будут сохранены. При этом клиент сможет снять до 10 тыс. долларов США наличными. Остальную сумму можно получить только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Отмечается, что лишь 10% валютных счетов в российских банках превышают сумму в 10 тыс. долларов США. 90% держателей валютных вкладов смогут получить все свои средства наличными.

"В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счёта. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка", — рассказали в пресс-службе регулятора.

Добавим, что условия по вкладам у россиян меняться не должны. Открывать новые валютные счета разрешается, однако снять с них деньги наличной валютой до 9 сентября не получится, только в рублях и по рыночному курсу.

Кроме того, банки полгода не будут продавать наличную валюту гражданам. При этом поменять её на рубли можно в любой момент и в любом объёме.